Công an hé mở tình tiết mới vụ ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Sau khi vào cuộc xác minh vụ người đàn ông tên T. đưa nhóm bạn đến quán hải sản Việt Trì ở phường Việt Trì (Phú Thọ) dùng bữa với hóa đơn gần 16 triệu đồng nhưng không thanh toán, Công an phường Việt Trì cho biết bước đầu đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết, bố mẹ của người đàn ông tên T. cho hay trước đây T. từng nhiều lần sử dụng dịch vụ tại các địa phương khác nhưng không trả tiền.

Nhà hàng hải sản Việt Trì, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hoàng

"Theo gia đình cung cấp thông tin, ở trong miền Nam, T. cũng từng có vụ việc tương tự. Gia đình cho rằng đầu óc của T. có vấn đề", đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Trì thông tin.

Theo cơ quan công an, sau khi nhận tin báo từ chủ quán, lực lượng chức năng đã đưa T. cùng những người liên quan về trụ sở để làm việc ngay trong đêm.

Quá trình làm việc, T. không hợp tác, không ký biên bản, có biểu hiện trả lời thiếu mạch lạc. Trong khi đó, gia đình chưa có mặt ngay mà cho biết sẽ thu xếp đón T. sau.

Lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết, qua kiểm tra hóa đơn và đối chiếu giá thị trường, các món ăn tại quán được bán với mức giá phù hợp, không có dấu hiệu nâng giá bất thường.

Đáng chú ý, ngoài việc ăn tại quán, nhóm khách còn đóng gói mang về một lượng lớn hải sản, khiến tổng giá trị hóa đơn lên tới gần 16 triệu đồng.

Một phụ nữ dự bữa tối liên hệ chủ quán

Liên quan tới vụ việc trên, anh H. - chủ quán hải sản Việt Trì cho biết, hôm qua (25/6), sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, một phụ nữ tên H. đã chủ động nhắn tin với quán.

Theo anh H., người phụ nữ này tự nhận là một trong những người tham gia bữa ăn tối ngày 24/6 và cho rằng sự việc xảy ra ngoài mong muốn. Người phụ nữ hẹn sẽ liên hệ lại sau khi thống nhất với những người đi cùng để có phản hồi chính thức với nhà hàng. Đồng thời, người này cũng hỏi thêm về quá trình giải quyết vụ việc sau khi cơ quan công an vào cuộc.

Tuy nhiên, đến sáng 26/6, những người liên quan vẫn chưa liên hệ để thanh toán hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Hóa đơn bữa ăn hơn 16 triệu với nhiều món hải sản đắt tiền. Ảnh: ĐH

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/6, T. (trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng 5 phụ nữ và khoảng 7 trẻ em đến quán hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang ăn tối.

Nhóm khách gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau... với tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, T. bất ngờ nằm xuống sàn la hét và có biểu hiện bất thường. Những người phụ nữ cùng trẻ em lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn T. ở lại.

Chủ quán sau đó trình báo Công an phường Việt Trì.