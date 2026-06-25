Vụ đưa cô gái và bạn đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu: Chủ quán kể về tình tiết lạ

Liên quan đến vụ đưa cô gái cùng bạn đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska, người đàn ông bị bỏ lại với hóa đơn 16 triệu, ngày 25/6, trao đổi với PV VietNamNet, anh H., chủ quán Hải sản Việt Trì (đường Vũ Thê Lang, phường Việt Trì) cho biết, diễn biến vụ việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 30 phút.

Cụ thể, anh H. cho biết, khoảng 21h tối 24/6, người đàn ông tên T. đến quán cùng 5 phụ nữ và khoảng 7 trẻ em ngồi thành hai bàn.

"Người đàn ông dẫn bạn gái đến, đi cùng còn có nhiều phụ nữ và trẻ em. Nhóm khách gọi rất nhiều hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau..., có loại khoảng 4kg. Ăn không hết, họ yêu cầu quán đóng gói mang về cho trẻ nhỏ", anh H. kể.

Quán hải sản nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đức Hoàng

Theo anh H., ban đầu mọi việc diễn ra bình thường nên nhân viên không nghi ngờ điều gì. Tuy nhiên, sau khoảng 30-40 phút ăn uống, người đàn ông bất ngờ nằm ra sàn nhà hàng, la hét và có biểu hiện bất thường.

"Lúc đó quán còn chưa kịp lên hóa đơn. Ông ấy cứ nằm dưới nền nhà, la hét rồi nói linh tinh. Thấy vậy, những người phụ nữ và trẻ em đi cùng lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn người đàn ông ở lại", chủ quán cho biết.

Ngay sau đó, anh H. đã trình báo cơ quan công an. Lực lượng Công an phường Việt Trì có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở làm việc.

"Gia đình nói người này có vấn đề về tâm lý. Sau khi làm việc với cơ quan công an, chúng tôi xác định rất khó thu hồi số tiền nên chấp nhận tự chịu thiệt hại", chủ quán chia sẻ.

Hóa đơn bữa ăn hết hơn 16 triệu với nhiều món hải sản đắt tiền.

Đại diện quán cũng khẳng định giá các món ăn trong hóa đơn đều được niêm yết công khai, phù hợp với mặt bằng chung. Các loại hải sản khách gọi đều là hàng cao cấp, kích cỡ lớn nên tổng hóa đơn lên tới hơn 16 triệu đồng.

"Chúng tôi kinh doanh bình thường, giá bán niêm yết rõ ràng. Điều đáng tiếc là gặp phải trường hợp ngoài ý muốn như vậy", chủ quán nói.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo công an phường Việt Trì cho biết, người đàn ông trong vụ việc tên T., trú tại xã Tam Dương (tỉnh Phú Thọ). Tại trụ sở công an, trong quá trình làm việc, T. có biểu hiện không hợp tác và không ký biên bản.

Công an phường Việt Trì cho biết sẽ phối hợp với cơ quan công an nơi người này cư trú để làm rõ tình trạng sức khỏe cũng như các tình tiết liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định.