Kết quả xác minh vụ hóa đơn bữa ăn hơn 50 triệu đồng gây xôn xao ở Quảng Ninh

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài biết về việc một du khách đăng hóa đơn hơn 50 triệu đồng sau khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng T.C, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung bài viết thắc mắc về giá cả và số lượng hải sản thực tế khi sử dụng tại nhà hàng.

Trong hóa đơn nêu rõ, tổng số tiền đoàn khách phải trả là 50.662.000 đồng. Trong đó, đoàn khách ăn 12kg tôm hùm (giá hơn 2,9 triệu đồng/kg) với số tiền phải trả hơn 35 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn khách còn ăn 3kg ốc hương (giá 720.000 đồng/kg, thành tiền 2.160.000 đồng), 3kg tôm rảo biển (giá 780.000 đồng/kg, thành tiền 2.340.000 đồng), 7,2kg cá song biển (giá 650.000 đồng/kg, thành tiền 4.680.000 đồng) cùng nhiều món ăn và đồ uống khác.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều thông tin cho rằng với lượng đồ ăn lớn như vậy thì đoàn khách phải đi với số lượng đông người.

Hóa đơn hơn 50 triệu đồng do du khách đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.X

Ngày 20/6, thông tin từ UBND phường Bãi Cháy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xác minh.

Kết quả cho thấy nhà hàng thực hiện niêm yết giá công khai, cân điện tử hoạt động đúng quy định và chưa phát hiện dấu hiệu “chặt chém” du khách.

Theo UBND phường Bãi Cháy, ngay trong sáng 19/6, lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với cơ sở kinh doanh, kiểm tra việc niêm yết giá, hoạt động của cân điện tử và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhà hàng T.C niêm yết giá đầy đủ, công khai. Hệ thống cân điện tử sử dụng tại cơ sở hoạt động chính xác theo quy định. Hình ảnh camera ghi nhận đoàn khách trực tiếp lựa chọn các món ăn, xác nhận số lượng và trọng lượng hàng hóa sau khi cân, trong đó có các loại hải sản giá trị cao như tôm hùm.

Đoàn kiểm tra cũng đã liên hệ với người đăng tải thông tin để đối chiếu, làm rõ các nội dung phản ánh. Sau quá trình trao đổi và xác minh, khách hàng xác nhận một số thông tin đăng tải chưa chính xác và đã chủ động gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội.

Cũng theo thông tin từ UBND phường Bãi Cháy, việc kiểm tra, xử lý nhanh các phản ánh liên quan đến hoạt động du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền lợi du khách, đồng thời đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trong mùa du lịch cao điểm.

Bên cạnh đó, trong tháng 6, đoàn kiểm tra liên ngành đã tham mưu xử phạt hành chính 2 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 6 triệu đồng do vi phạm các quy định về hoạt động thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm.