Công an vào cuộc vụ 'bán cơm 35.000 đồng vẫn bị tố chặt chém'

Chiều qua, trên một trang Facebook chuyên review du lịch Phan Thiết xuất hiện bài viết "bóc phốt" quán cơm trên đường Trần Quý Cáp. Nội dung nêu hai du khách vào ăn và bị tính tiền 60.000 đồng/phần, gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào giá 35.000 đồng và tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng. Khi phàn nàn, họ cho biết bị chủ quán đuổi ra ngoài.

Sau đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh đôi nam nữ đi ôtô phản ứng việc một đĩa cơm bình dân có giá 35.000 đồng. Hai người cho rằng quán thấy xe mang biển số lạ nên "chặt chém". Chủ quán giải thích đây là giá bán hằng ngày, không tăng dịp lễ, do phải trả chi phí mặt bằng và nhân công.

Chiều 2/5, Công an xã Tuyên Quang mời hai bên làm việc để hòa giải, tránh phát sinh phức tạp.

Ban đầu, hai du khách yêu cầu xử phạt chủ quán và không đồng ý hòa giải. Sau khi được giải thích việc đăng bài, quay clip gây ồn ào tại quán có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, họ mới chấp nhận hòa giải và rời đi.

Người phụ nữ đi ôtô màu vàng cho rằng dĩa cơm 35.000 đồng là quá đắt. Ảnh: Cắt từ clip

Chủ quán cho biết trưa cùng ngày, hai khách gọi một tô bánh canh chả cá 40.000 đồng, một tô canh khổ qua 25.000 đồng và một đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm trứng chiên, mắm chưng giá 35.000 đồng, nhưng yêu cầu bỏ trứng và mắm chưng. Tổng tiền ba món là 100.000 đồng. Sau khi ăn xong, người phụ nữ phản ứng gay gắt, cho rằng bị "chặt chém".

Một số người dân địa phương cho biết mức giá 35.000 đồng cho một đĩa cơm bình dân là phổ biến, không cao so với mặt bằng chung.

Vụ việc đã được hòa giải, hai bên xóa các bài đăng liên quan. Chủ quán mong sớm ổn định việc kinh doanh.