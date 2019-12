Một người chết kẹt dưới nước khi ô tô lao từ phà xuống sông Đồng Nai

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 21:09 PM (GMT+7)

Chiếc ô tô đang qua phà thì bất ngờ lao xuống sông Đồng Nai. Vụ tai nạn khiến 1 người bị chết kẹt trong xe dưới nước.

Tối 24/12, lãnh đạo xã Thạnh Hội, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng cấm người vào khu vực hiện trường

Trước đó, vào chiều tối cùng ngày ô tô mang BKS: 61A-60720 do tài xế Nguyễn Văn Tương (sinh năm 1987, ngụ Bình Dương) điều khiển chở ông Nguyễn Mỹ Ba (sinh năm 1975, quê tỉnh Nghệ An) đi phà ở bến phà Bình Hoà hướng Bình hòa - Nhựt Thạnh, phà số LA50K-03444 do Lê thị Đức Hiền (sinh năm 1977, ngụ xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) làm chủ, tài công.

Khi đến gần bến đò Thạnh Hội thuộc xã Thạnh Hội, huyện Bắc Tân Uyên (khoảng 2/3 quãng sông) xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông, tài xế thoát ra được và bơi vào bờ. Riêng ông Ba bị mắc kẹt trong xe. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt triển khai công tác tìm kiếm đồng thời trục vớt xe đưa lên bờ.

Bến đò nơi xảy ra vụ việc

Đến 18h chiều, thi thể nạn nhân bị chết kẹt trong xe đã được đưa lên bờ. Thi thể của nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác, ô tô vẫn đang được trục vớt.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-nguoi-chet-ket-duoi-nuoc-khi-o-to-lao-tu-pha-xuong-song-dong...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-nguoi-chet-ket-duoi-nuoc-khi-o-to-lao-tu-pha-xuong-song-dong-nai-1501815.tpo