Hy hữu: Xe tải đâm tử vong 1 người thuyền chài đang... đánh cá trên sông

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 07:45 AM (GMT+7)

Sự việc hy hữu, xe ô tải đâm tử vong 1 người đang chèo thuyền đánh cá trên sông, xảy ra vào 16h00 ngày 6/11 tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Tin nóng Sự kiện:

Hiện trường vụ việc chiều 6/11 tại An Dương, Hải Phòng

Tối 6/11, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, trên quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu. Theo đó, một xe ô tô tải đã đâm tử vong 1 người thuyền chài trên sông.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày. Trong lúc xe ô tô tải đi theo hướng từ xã Lê Lợi về thị trấn An Dương thì bất ngờ bị mất lái nên lao xuống sông.

Khi lao xuống sông, chiếc xe tải này đã đè phải ông Nguyễn Văn C. (SN 1969, trú tại xã Lê Lợi) đang chèo thuyền đánh cá trên sông, khiến ông C. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn đưa xe tải lên bờ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe tải trên là T.V.N. (sinh năm 1992, trú ở thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Qua kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, anh N. có kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.