Xe container đâm hàng loạt xe trên cầu Thanh Trì, người đi xe máy văng xuống sông

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 19:16 PM (GMT+7)

Chiếc xe container di chuyển đến cầu Thanh Trì không làm chủ được tốc độ đã lao sang làn xe máy đâm hàng loạt phương tiện khiến nhiều người gặp nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 13/9, tại khu vực cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Theo đó, vào thời điểm trên, một chiếc ô tô di chuyển trên cầu Thanh Trì (làn ô tô), khi đi đến gần giữa cầu không làm chủ được tốc độ đã lao sang làn xe máy đâm hàng loạt phương tiện.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng lại theo dõi vụ việc. Ảnh. T.Đ

Trao đổi với PV, một cán bộ Đội CSGT số 14 (Công an TP. Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn và cho biết, thông tin ban đầu, tại hiện trường có 3 chiếc xe máy bị chiếc ô tô đầu kéo tông dạt vào sát lan can, hai người đi xe máy may mắn sống sót, một người bị rơi xuống sông Hồng.

Theo xác minh ban đầu, người bị rơi xuống sông là người điều khiển xe máy biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên 89H9-0082.

Hiện tại lực lượng CSGT đang phân luồng giao thông tại điểm xảy ra tai nạn, đồng thời thối hợp cùng các đơn vị chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.