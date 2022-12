Miền Trung hứng mưa lớn dồn dập, đã có người chết và mất tích

Mưa lớn tại miền Trung sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tối 1/12 đến nay (4/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa 3 ngày (tính 19h ngày 1/12 đến 19h ngày 3/12) tại Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến từ 100-200mm; riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên có mưa rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Khe Tre (Thừa Thiên Huế) 446mm, Phước Hiệp (Quảng Nam) 868mm, Tiên Lãnh (Quảng Nam) 706mm, Sông Hinh (Phú Yên) 573mm…

Lượng mưa trong 12 giờ qua, tính từ 19h ngày 3/12 đến 8h ngày 4/12 nhiều nơi mưa trên 100mm như: Quế Lưu (Quảng Nam) 108.8mm, Sông Hinh (Phú Yên) 181.4mm, Sơn Tân (Khánh Hòa) 140.3mm, Sơn Tân (Khánh Hòa) 132mm, Ea M Doa (Đắk Lắk) 111.0mm…

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày hôm nay (4/12), mưa vẫn sẽ diễn ra ở hầu hết các tỉnh Trung Bộ và một số nơi ở Tây Nguyên.

Sau đó, khoảng từ đêm 4-6/12, không khí lạnh tăng cường tràn xuống kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 7/12 đến ngày 9/12, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho hay, theo báo cáo của các địa phương, tính đến sáng 4/12, thiên tai đã làm 3 người chết, 2 người mất tích và 1 người bị thương.

Cụ thể: Thừa Thiên Huế: 1 người chết (ông Phan Minh Tâm, sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) và 2 người mất tích do lũ cuốn.

Sóc Trăng: 2 người chết (bà Trần Thị Đẹt, sinh năm 1959; cháu Lâm Tấn Tài, sinh năm 2011) và 1 người bị thương do dông lốc làm cây đổ đè vào người.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến gần 3.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; 28ha hoa màu bị thiệt hại; nhiều điểm giao thông bị sạt lở, ngập lụt.

