Tướng Mỹ từng khiến ông Trump nổi giận vụ Iran bị sa thải

Tướng Jeffrey Kruse, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), bị chính quyền ông Trump sa thải. Ảnh: Washington Post

Guardian ngày 22/8 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã quyết định sa thải Trung tướng Jeffrey Kruse, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), sau khi báo cáo đánh giá ban đầu của cơ quan này về thiệt hại từ các cuộc không kích nhằm vào Iran đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận.

Theo nguồn tin từ Nhà Trắng và hai quan chức am hiểu sự việc, tướng Kruse sẽ không còn giữ chức Giám đốc DIA – cơ quan chuyên trách thu thập và phân tích thông tin tình báo quân sự.

Quyết định này được cho là bắt nguồn từ một báo cáo mật của DIA bị rò rỉ vài tháng trước. Báo cáo này cho rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng sau các đợt tấn công của Mỹ, trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Khi đó, ông Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ hoàn toàn”.

Trong cuộc họp báo sau vụ tấn công tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth chỉ trích truyền thông vì tập trung vào bản đánh giá ban đầu, nhưng ông cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy. Ông Hegseth nói: “Mọi người muốn gọi đó là bị tiêu diệt, bị đánh bại hay bị hủy diệt cũng được – đây là một cuộc tấn công thành công mang tính lịch sử".

Việc sa thải tướng Kruse là diễn biến mới nhất trong loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội và cơ quan tình báo của chính quyền ông Trump. Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần gạt bỏ các quan chức có đánh giá, dữ liệu hoặc nghiên cứu không phù hợp với quan điểm của ông Trump – từ các báo cáo về việc làm, biến đổi khí hậu, vaccine, cho đến dữ liệu về giới tính.

Trong cùng tuần, văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) – cơ quan điều phối 18 đơn vị tình báo, bao gồm DIA – cũng thông báo cắt giảm nhân sự và ngân sách. Lầu Năm Góc cho biết tướng David Allvin, Tham mưu trưởng Không quân, sẽ nghỉ hưu sớm hơn dự kiến hai năm.

Từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cùng ông Trump đã sa thải hàng loạt sĩ quan cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tư lệnh Hải quân, Phó Tư lệnh Không quân, cũng như nhiều quan chức pháp lý của các quân chủng. Hồi tháng 4, tướng Tim Haugh – Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) – và phó Đô đốc Shoshana Chatfield – một quan chức cấp cao tại NATO – cũng bị cách chức.

Theo Guardian, Lầu Năm Góc không đưa ra lời giải thích chính thức cho các quyết định này, song nhiều nguồn tin cho rằng một số sĩ quan bị xem là ủng hộ các chương trình về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập – điều không được lòng chính quyền ông Trump.