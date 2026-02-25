Tận thấy 'thần mộc' hàng nghìn năm tuổi ẩn mình trên núi cao Lâm Đồng

Thông đỏ (tên tiếng Anh là Taxus wallichiana Zuc), thuộc họ Thanh tùng (Taxaceae), là loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được bảo vệ ở mức nghiêm ngặt.

Tại Lâm Đồng, khu vực núi Voi do Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý ghi nhận hơn 1.000 cây thông đỏ lớn nhỏ. Trong ảnh: Núi Voi nhìn từ xa.

Trong đó khoảng 400 cổ thụ có tuổi đời từ vài trăm đến 2.500 năm. Riêng hai tiểu khu 268 và 277A có khoảng 224 cây phân bố tập trung.

Cổ thụ cao hơn 30m, đường kính thân từ 1,5m trở lên.

Cây thông cổ thụ hơn 2.000 năm tuổi với nhánh rễ lớn, được người K’ho gọi là "thần mộc" hay "cây thần linh".

Cây có đường kính thân 1,5m, chu vi 4,5m và cao hơn 30m.

Ông K’Ten (người dân tộc K'Ho, trú xã Hiệp Thạnh) cho biết, hàng chục năm qua, ông xem những cây thông đỏ như "bạn thân". Mỗi tuần, ông đều vào rừng vài chuyến để kiểm tra từng cây.

"Đi ngang qua "thần mộc", bà con thường dừng lại hỏi thăm sức khỏe của cây như một cách thể hiện sự tôn kính", ông K’Ten cho hay.

Theo ông Vũ Quốc Khánh - cán bộ Hạt Kiểm lâm Đức Trọng, nhiều cổ thụ đã được đánh số, lập hồ sơ quản lý và theo dõi riêng. Hiện Khu du lịch Rừng thông núi Voi bảo tồn 59 cây, có tuổi từ 500 đến 2.500 năm.

Các cổ thụ được xem là biểu tượng sinh thái của khu rừng.

"Quần thể thông đỏ là báu vật đặc biệt quý hiếm của đại ngàn. Vì vậy công tác bảo vệ luôn được đặt ở mức cao nhất. Để làm được điều đó, các lực lượng phải luân phiên tuần tra 24/24", ông Vũ Quốc Khánh cho hay.