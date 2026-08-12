Nắng nóng 40 độ trong tháng 8 có hiếm gặp?

Vì sao Tuyên Quang là tâm điểm của nắng nóng với ngưỡng nhiệt 40 độ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xã Bắc Mê, Tuyên Quang, trước sáp nhập là một phần của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì mức nhiệt cao nhất cả nước, ở ngưỡng từ 39.5 – 40 độ.

Ngày 11/8, nhiệt độ cao nhất tại đây là 39.6 độ, vượt xa các địa phương khác với mức nhiệt cao nhất phổ biến chỉ từ 37-38 độ như Hà Nội (38 độ), Lào Cai (37.2 độ), Bắc Ninh (37.3 độ). Ngày 10/8, nhiệt độ tại Bắc Mê là 39 độ. Ngày 9/8, mức nhiệt đỉnh điểm tại đây lên tới 39.9 độ - cao hơn các địa phương khác khoảng 2 độ.

Dự báo ngày mai (13/8), khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 14/8, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

Miền Bắc liên tiếp nắng nóng những ngày qua. Ảnh: T.H

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và miền Trung là do trường gió phân kỳ do bão Dolphin tạo ra khi đổ bộ vào khu vực Chiết Giang - Phúc Kiến (Trung Quốc). Khi bão Dolphin đổ bộ vào khu vực này làm cho trường gió ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chuyển thành gió hướng bắc đến tây bắc khô, vì thế miền Bắc, miền Trung nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thống kê 5 năm qua (2020-2025), tháng 8 thường có khoảng 2-3 đợt nắng nóng. Riêng tháng 8/2020 có 3 đợt nắng nóng, kéo dài 17 ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi cao hơn.

Theo số liệu lịch sử, tháng 8 từng ghi nhận nhiều trạm khí tượng ở Bắc Bộ có nhiệt độ trên 40 độ C, như Hà Giang (Tuyên Quang) 40,7 độ C (2016), Láng (Hà Nội) 40,3 độ C (2025), Phủ Lý (Ninh Bình) 40,2 độ C (2025).

Riêng tại trạm Bắc Mê (Tuyên Quang), ngày 9/8/2026 nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39,9 độ C, vượt kỷ lục cùng kỳ tháng 8 trước đó là 39,5 độ C (tháng 8/2021), nhưng chưa vượt mức cao nhất từng ghi nhận tại đây là 42,6 độ C (22/5/2023).

Như vậy nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ xấp xỉ 40 độ C trong tháng 8 không phải hiếm gặp. Riêng trạm Bắc Mê đã vượt kỷ lục cùng kỳ tháng 8 nhưng chưa vượt mức cao nhất từng ghi nhận tại đây.

Đề phòng xuất hiện các đợt mưa lớn

Liên quan đến sự hoạt động của El Nino, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết El Nino thường khiến nhiệt độ tăng, nắng nóng gia tăng và lượng mưa giảm ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa sẽ không xuất hiện những trận mưa lớn trong thời gian ngắn.

El Nino là hiện tượng khí hậu quy mô lớn, tác động không đồng đều giữa các khu vực và thường có độ trễ nhất định, khoảng 2-3 tháng, nên ảnh hưởng của nó không xuất hiện ngay lập tức và không đồng đều theo không gian, thời gian.

Thống kê các năm El Nino trước đây cho thấy lượng mưa ở Bắc Bộ không có quy luật cố định. Có năm lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng cũng có năm giảm mạnh. Năm 1997, El Nino bắt đầu từ tháng 4-6 nhưng lượng mưa tháng 7-8 ở nhiều nơi tại Bắc Bộ vẫn cao hơn TBNN từ 10-20%. Ngược lại, năm 2023, El Nino cũng hình thành từ tháng 4-6 nhưng lượng mưa tháng 7 ở Bắc Bộ lại thấp hơn TBNN từ 20-50%.

Theo cập nhật mới nhất, El Nino đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ nay đến đầu năm 2027.

Từ nay đến cuối năm, ông Hòa cho biết, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong khi đó, nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn đến 2 độ C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn còn xuất hiện trong tháng 8 và đầu tháng 9 nhưng sẽ giảm dần. Mùa đông 2026-2027 được dự báo đến muộn và ấm hơn bình thường, song vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại mạnh trong thời gian ngắn.

Đối với lượng mưa, miền Bắc vẫn được dự báo ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi miền Trung có nguy cơ thiếu mưa trong chính vụ (10-11/2026).

Mùa mưa tại khu vực miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo kết thúc sớm. Cùng với nền nhiệt có xu hướng cao, nắng nóng xuất hiện sớm, nguy cơ khô hạn, xâm nhập mặn và thiếu nước trên các sông suối, hồ chứa trong những tháng mùa khô đầu năm 2027 có thể gia tăng tại các khu vực này.