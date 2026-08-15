Động đất mạnh kinh hoàng khiến 38 người thiệt mạng ở Indonesia

Động đất rung chuyển Indonesia. Ảnh AP

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm ở khu vực phía Bắc đảo Flores, miền Đông Indonesia, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường trong lúc nhiều công trình rung lắc và đổ sập.

Indonesia sau đó phát cảnh báo sóng thần nhưng đã dỡ bỏ. BMKG cho biết cơ quan này không còn ghi nhận những thay đổi đáng kể về mực nước biển có khả năng đe dọa các cộng đồng ven biển.

“38 người được xác nhận đã thiệt mạng, 2 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ và khoảng 2.000 người đã tự sơ tán”, ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), cho biết trong cuộc họp báo, theo AFP.

Bà Nelly Florida Riama cảnh báo người dân cần tiếp tục đề phòng vì “các dư chấn vẫn đang xảy ra”, dù cảnh báo sóng thần đã kết thúc.

“Chúng tôi kêu gọi người dân bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô trách nhiệm và thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của BMKG”, bà Nelly nói.

BNPB cho biết rung chấn được ghi nhận tại các huyện Nagekeo, Sikka và Tây Manggarai thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara; thành phố Bima và huyện Bima thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara; cùng các huyện Jeneponto, quần đảo Selayar và Maros thuộc tỉnh Nam Sulawesi.

Ông Suharyanto cho biết, 3 máy bay trực thăng và một tàu cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ hậu cần và các hoạt động ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả việc sơ tán nếu cần thiết, do địa hình của Đông Nusa Tenggara bao gồm nhiều hòn đảo và đặt ra những thách thức đáng kể về giao thông và tiếp cận.

Ông cho biết khoảng 2.000 người dân ở huyện Nagekeo đã phải rời bỏ nhà cửa đến các nơi trú ẩn tạm thời.

Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Nusa Tenggara, ông Rudi Darmoko, cho biết trận động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng và làm sập nhiều tòa nhà. Tình trạng mất điện ở các thành phố và làng mạc đã cản trở việc truyền tải thông tin và làm phức tạp thêm các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Các vụ sạt lở đất ở huyện Ende do động đất gây ra cũng đã làm gián đoạn tuyến đường cao tốc Trans-Flores, một con đường núi trải nhựa dài khoảng 700 km trải dài khắp đảo Flores, từ Labuan Bajo đến Larantuka.

Indonesia thường xuyên xảy ra động đất

Indonesia, một quần đảo rộng lớn với hơn 17.000 hòn đảo, dễ bị động đất và hoạt động núi lửa do vị trí nằm trên "Vành đai lửa", một vòng cung gồm các núi lửa và đường đứt gãy ở lưu vực Thái Bình Dương.

Một trận động đất mạnh đã gây ra sóng thần vào năm 1992, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng cũng trên đảo Flores.

Năm 2018, một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã tạo ra một cơn sóng thần cục bộ lớn, tàn phá các khu vực ven biển, trong khi hiện tượng hóa lỏng đất do rung lắc gây ra đã biến toàn bộ khu dân cư thành những dòng sông bùn ở thành phố Palu, phía đông Indonesia, trên đứt gãy Palu-Koro. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.400 người.

Vào năm 2010, một con sóng cao 3 mét đã ập vào quần đảo Mentawai, ngoài khơi bờ biển phía tây Sumatra của Indonesia, chỉ vài phút sau một trận động đất lớn ngoài khơi. Hơn 400 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Tháng 12/2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter ngoài khơi Sumatra ở phía tây Indonesia đã gây ra sóng thần khiến 230.000 người thiệt mạng ở hàng chục quốc gia.