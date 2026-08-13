Hà Nội tiếp tục nóng nhất cả nước với mức nhiệt lên sát 39 độ C

Những khu vực có mức nhiệt cao nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Lạc Sơn (Phú Thọ) 38.3 độ, Láng (Hà Nội) 38.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.3 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38.8 độ, …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Hà Nội tiếp tục là địa phương có mức nhiệt cao nhất cả nước. Ảnh: Thành Long

Theo số liệu nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 12/8, tại miền Bắc, nhiều địa phương ghi nhận nhiệt độ từ 37-38 độ C. Trong đó, Lạc Sơn (Phú Thọ) đạt 38,3 độ C; Hòa Bình 38,2 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,1 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 38,2 độ C; Hải Dương (Hải Phòng) 38,1 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại trạm Láng với 38,8 độ C. Trạm Hà Đông đạt 38,2 độ C, Sơn Tây 37,6 độ C và Hoài Đức 37,3 độ C.

Khu vực Ninh Bình cũng xuất hiện mức nhiệt cao, trong đó Nho Quan ghi nhận 38,5 độ C. Tại Thanh Hóa, nhiệt độ cao nhất 38,3 độ C ở Tĩnh Gia; Sầm Sơn đạt 38,2 độ C và Thanh Hóa 38 độ C.

Ở Nghệ An, Quỳnh Lưu ghi nhận 38,1 độ C. Hà Tĩnh có nhiệt độ cao nhất 37,7 độ C tại trạm Hoành Sơn.

Từ Huế trở vào, nhiệt độ cũng ở mức cao. Huế ghi nhận 37,8 độ C; Đà Nẵng 37,5 độ C; Quảng Ngãi 37,8 độ C. Đáng chú ý, Hoài Nhơn (Gia Lai) đạt 38,8 độ C, trong khi Phan Rang (Khánh Hòa) đạt 38 độ C và Cam Ranh 37,9 độ C.

Các số liệu cho thấy nắng nóng ngày 12/8 xuất hiện trên diện rộng, với nhiều trạm đo ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C. Mức nhiệt cao nhất 38,8 độ C được ghi nhận tại Láng (Hà Nội) và Hoài Nhơn (Gia Lai).

Miền Trung vẫn nắng nóng trên 38 độ

Ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 13-14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Tp Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.