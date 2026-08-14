Mưa dông có thể ảnh hưởng nhiều khu vực

Vùng mây và mưa dông có xu hướng di chuyển và phát triển theo hướng nam, đông nam, có khả năng tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây dông có khả năng gây mưa rào và dông tại các khu vực gồm Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Thư Lâm và vùng lân cận.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Hà Nội trong những giờ tới

Sau đó, vùng mưa dông được dự báo tiếp tục di chuyển, phát triển và có thể ảnh hưởng đến các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng mưa dông xảy ra bất ngờ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Trong thời gian có mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh có khả năng xảy ra. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi xuất hiện dông sét; tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc tại những khu vực trống trải.

Người tham gia giao thông cũng cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh.

Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.