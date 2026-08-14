Miền Bắc liên tiếp đón các đợt mưa dông từ chiều nay

Nhiều khu vực mưa dông rải rác chiều tối và đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (14/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 14/8 có nơi trên 60mm như các trạm: Điềm Mặc (Thái Nguyên) 92.1mm, Vũ Oai (Quảng Ninh) 78.4mm, Hồng Ca 1 (Lào Cai) 73.0mm, Di Trạch (Hà Nội) 68.7mm, Bằng Cốc (Tuyên Quang) 63.8mm, …

Chiều tối và đêm 14/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc liên tiếp đón các đợt mưa dông từ hôm nay. Ảnh minh hoạ: Tuấn Anh

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 14/8 đến ngày 16/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh ngày 16/8 có nắng nóng.

Từ Quảng Trị đến TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối 16/8 có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, từ đêm 16/8 đến ngày 24/8, thời tiết Bắc Bộ có nhiều thay đổi. Trong đêm 16-17/8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 17/8 đến khoảng ngày 20-21/8, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm 16-17/8 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh ngày 17/8 có nắng nóng. Từ ngày 18/8 đến khoảng 20-21/8, khu vực này có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng ngày 16-17/8, khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 19-22/8, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như trạm: Thanh Hóa 36.8 độ, Vinh (Nghệ An) 36.4 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 36.8 độ, Quảng Ngãi 36.4 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 36.8 độ …; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55-65%.

Ngày 15/8, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 16/8, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng diện rộng trên khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 18/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.