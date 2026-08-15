Chủ ô tô lên tiếng sau biên bản phạt gần 500 triệu với 96 lỗi, có chi tiết bất ngờ

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Minh B. (SN 1979, trú xã Xuân Lũng, Phú Thọ), người sử dụng ô tô BKS 29A-647XX vi phạm giao thông 96 lần, đã chia sẻ về sự việc. Theo ông B., chiếc xe đã cũ và bị hỏng đồng hồ.

“Xe hỏng đồng hồ nên đi tốc độ mức trung bình, không nghĩ là đến thế”, ông B. nói.

Khi được hỏi có nhận được thông báo về các vi phạm trước khi cơ quan chức năng xử lý hay không, ông B. cho biết bản thân không nhận được nên không biết. Ông B. cũng không nắm được người đứng tên trên giấy đăng ký có nhận được các thông báo vi phạm hay không.

Theo ông B., các vi phạm của chiếc xe được tính từ tháng 2/2026. Chiếc Matiz đời 2008 hiện ít được sử dụng do đã cũ, hỏng hóc. Khi được hỏi về giá trị chiếc xe, ông B. ước tính: “Chắc được hơn chục triệu”.

Ông Trần Minh B. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

CSGT đã gửi thông báo tới chủ xe trên giấy đăng ký

Ngày 14/8, hai ngày sau khi lập biên bản xử phạt ông Trần Minh B. về các hành vi vi phạm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin làm rõ lý do ông B. không nhận được các thông báo vi phạm.

Theo đó, cả 96 lần vi phạm của ô tô BKS 29A-647.21 trên đường Nguyễn Tất Thành đều được hệ thống camera giám sát ghi nhận. Sau mỗi lần vi phạm, lực lượng CSGT đã gửi thông báo tới chủ phương tiện ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe, có địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội.

Tuy nhiên, công an xác định chiếc xe đã được mua bán qua nhiều đời chủ, trong khi người đang sử dụng là ông B. chưa làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ theo quy định. Vì vậy, các thông báo vi phạm không đến được người đang thực tế sử dụng phương tiện.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng CSGT cũng đã làm việc với người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe để xem xét xử lý hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện.

Trước tình trạng chiếc xe liên tục vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người đang sử dụng xe là ông Trần Minh B. và mời người này đến làm việc.

Ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản xử lý ông B. đối với các hành vi vi phạm liên quan, với tổng số tiền 474,6 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, ngoài 96 lần vi phạm giao thông, ông B. còn bị xác định có hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ theo quy định.