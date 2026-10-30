Dự báo thời điểm miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới

Không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, do ảnh hưởng của đới gió Đông trên cao từ tối qua (29/10), Hà Nội và nhiều tỉnh thành đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đã có mưa dông.

Do có mưa nên nhiệt độ ở Hà Nội và các phường đồng bằng, ven biển Bắc Bộ không nơi nào vượt quá 29 độ, trời mát. Trái lại ở vùng núi trời có nắng, nhiệt độ cao hơn phổ biến ở mức 30-32 độ.

Dự báo đồng bằng và ven biển Bắc Bộ chỉ mát trong hôm nay, đến 2 ngày cuối tuần mưa giảm, mức nhiệt lại tăng lên. Như tại Thủ đô Hà Nội, 2 ngày cuối tuần trời nắng nhiệt độ tăng lên 31-32 độ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng ngày 1-2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Sang tháng 11/2026, không khí lạnh duy trì hoạt động yếu và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có khả năng phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dưới tác động của hiện tượng El Nino có cường độ rất mạnh, mùa đông năm 2026-2027 ở Việt Nam có khả năng ấm hơn trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, khiến các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn, số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mọi năm.

Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra những đợt rét đậm, rét hại trong các tháng chính đông, khiến nhiệt độ giảm sâu trong thời gian ngắn, đặc biệt tại khu vực miền núi và vùng núi cao phía Bắc.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sắp về thời tiết miền Bắc có mưa dông. Ảnh: T.H

Tại khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết hôm nay có mưa xảy ra bất chợt trong ngày, lượng không quá lớn. Nhiệt độ cao nhất từ 26-30 độ, trời mát dịu.

Đối với khu vực Nam Trung Bộ, hôm nay mưa giảm, buổi trưa trời nắng. Nhiệt độ các phường từ ven biển lên đến cao nguyên phổ biến từ 30-32 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ có nắng từ sáng đến trưa, mức nhiệt cao nhất từ 31-34 độ. Mưa dông xảy ra vào chiều tối, ít điểm mưa to. Cần lưu ý gió giật, lốc sét có thể đi kèm trong mưa dông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 31/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 31/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 31/10 đến ngày 08/11

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc khoảng đêm 01-02/11 và đêm 05-06/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa vài nơi; riêng từ ngày 03-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.