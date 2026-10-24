Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Dù đã bước sang cuối tháng 10, thời tiết tại khu vực miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nắng gắt và oi nóng, nhiều nơi thậm chí ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua. Trên các tuyến phố ở Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, áo cộc tay và trang phục chống nắng mùa hè vẫn là hình ảnh quen thuộc do người dân chưa cảm nhận được tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa thu.

Theo thống kê, từ tháng 9 đến nay, miền Bắc đã ghi nhận 55 giá trị kỷ lục về nhiệt độ; điển hình như tại trạm Yên Châu (Sơn La) và trạm Mường Tè (Lai Châu), đầu tháng 10 vừa qua vẫn xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 38 đến 38,3 độ C, vượt giá trị kỷ lục cũ gần 1 độ C.

Miền Bắc sắp có đợt không khí lạnh cường độ trung bình. Ảnh: Tuấn Anh

Nền nhiệt trung bình toàn khu vực cao hơn hẳn mọi năm do không khí lạnh xuất hiện ít và hoạt động yếu, trong đó hai đợt không khí lạnh vào ngày 10/9 và 4/10 chỉ làm nhiệt độ giảm nhẹ.

Lý giải về hiện tượng thời tiết bất thường này, ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino tạo ra khối không khí ổn định bao trùm Bắc Bộ, khiến trời nắng nhiều hơn, đồng thời ngăn cản không khí lạnh dịch chuyển xuống phía nam.

Hiện nay, nhiệt độ mặt nước biển ở vùng Nino 3.4 đã tăng tới 2,4 độ C, dấu hiệu cho thấy El Nino đang tiến tới cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950 và dự báo kéo dài đến tháng 3 năm sau, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục cao hơn bình thường.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, mùa đông năm nay sẽ ấm hơn với nền nhiệt ở Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ C, các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và ít hơn. Tuy nhiên, mùa đông ấm không đồng nghĩa với việc không xảy ra rét đậm, rét hại, do đó các địa phương và người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi cao, cần theo dõi sát dự báo để chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ, còn các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 tới.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/10 đến ngày 2/11

Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày 26/10 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27/10-02/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng từ ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 27/10-02/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.