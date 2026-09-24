Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm

Xuất hiện không khí lạnh vào ngày đầu tiên của tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng trong những ngày tới, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi Trung thu và du lịch vùng núi.

Xu hướng thời tiết thuận lợi tại Bắc Bộ có thể duy trì đến giữa tuần sau. Trong khoảng thời gian này, khu vực phổ biến ít mưa, ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-34 độ C. Thời tiết này được đánh giá thuận lợi cho người dân tổ chức các hoạt động vui chơi dịp Trung thu, cũng như các chuyến du lịch đến khu vực Tây Bắc và vùng núi phía Bắc, nơi đang bước vào mùa lúa chín.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Tuy nhiên, từ khoảng giữa đến cuối tuần sau, thời tiết miền Bắc có khả năng thay đổi khi không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Theo nhận định ban đầu, khoảng đêm thứ Tư, ngày thứ Năm tuần sau, gió đông bắc có thể tăng cường xuống miền Bắc. Khi đó, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, đồng thời nhiệt độ giảm.

Một số mô hình dự báo cũng đã bắt đầu cho thấy tín hiệu về đợt không khí lạnh này. Tuy nhiên, đây mới là dự báo ở thời hạn khá xa, diễn biến cụ thể còn có thể thay đổi và cần tiếp tục cập nhật trong những ngày tới.

Như vậy, từ nay đến khoảng thứ Tư tuần sau, Bắc Bộ cơ bản vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 31-34 độ C. Từ 1/10, thời tiết có xu hướng chuyển sang nhiều mây và xuất hiện mưa dông. Ngày 1/10, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ dao động 25-32 độ C. Đến ngày 4/10, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào; nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Diễn biến thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Trong những ngày cuối tháng 9, nền nhiệt vẫn ở mức khá cao, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C. Từ đầu tháng 10, nhiệt độ cao nhất giảm xuống khoảng 31-32 độ C, đồng thời mưa dông có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn.

Diễn biến này cho thấy thời tiết trong 10 ngày tới có sự chuyển đổi từ trạng thái tương đối ổn định vào những ngày cuối tháng 9 sang nhiều mây, mưa dông trong những ngày đầu tháng 10. Người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện dông trong các ngày có mưa, nhất là khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Mùa đông đến muộn, thời tiết diễn biến phức tạp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi cả nước, giai đoạn từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027.

Theo nhận định mới nhất, thời tiết những tháng cuối năm và đầu năm 2027 chịu tác động đáng chú ý của El Nino, trong khi hoạt động của không khí lạnh được dự báo yếu hơn trung bình nhiều năm.

Theo cơ quan khí tượng, El Nino hiện ở ngưỡng cường độ rất mạnh. Trong tuần thứ hai của tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 đạt khoảng 2 độ C. Giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino duy trì trạng thái rất mạnh được dự báo ở mức 98%. Sang tháng 1-3/2027, hiện tượng này tiếp tục được dự báo duy trì và có khả năng kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trong bối cảnh đó, nền nhiệt trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Tháng 10-11/2026, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C, một số nơi có thể cao hơn. Đến tháng 12, nhiệt độ tại phần lớn khu vực tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn từ 1,5-2,5 độ C.

Đối với miền Bắc, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn thông thường, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Hiện cơ quan khí tượng chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Tuy nhiên, xu hướng chung là các đợt rét mạnh có khả năng đến muộn. Từ khoảng cuối tháng 2/2027, miền Bắc được dự báo có ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa những tháng cuối năm cũng được dự báo phân hóa rõ giữa các khu vực. Trong tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, trong khi nhiều khu vực khác thấp hơn từ 5-20%. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có thể thiếu hụt 20-40% lượng mưa.

Sang tháng 11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Ngược lại, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể thấp hơn 20-40%, Nam Bộ thấp hơn khoảng 5-15%.

Đến tháng 12, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20 mm. Trong khi đó, nhiều khu vực khác tiếp tục thiếu hụt, riêng Duyên hải Nam Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 50-100 mm. Giai đoạn tháng 1-3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 5-20 mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong tháng 10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm. Trong tháng 12, mưa vừa, mưa to vẫn có thể xảy ra tại một số khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.