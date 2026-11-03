Ông Netanyahu gây sức ép để ông Trump ném bom Iran ngay sau bầu cử, nhà báo Mỹ tiết lộ lời đe dọa đáng sợ

Các thủy thủ đang làm việc trên boong tàu sân bay USS George Washington khi tàu này di chuyển qua Biển Ả Rập. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Theo Axios đưa tin, dẫn nguồn tin từ Washington và Tây Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào thứ Ba.

Trong bài báo hôm Chủ nhật 1/11, tờ báo này đã tiết lộ chi tiết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo về khả năng nối lại hành động quân sự chống lại Tehran, diễn ra một ngày trước đó và được tờ Wall Street Journal đưa tin đầu tiên.

Một nguồn tin Israel cho biết cuộc điện đàm "gay gắt", trong khi một nguồn tin Mỹ mô tả nó là "thẳng thắn", theo Axios.

Các nguồn tin của Axios cho biết, ông Trump đã nói với ông Netanyahu rằng thay vì ném bom Iran ngay lập tức, ông muốn cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran một cơ hội trước. Thủ tướng Israel lo ngại về chiến lược này, họ cho biết.

Cuộc điện đàm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Netanyahu, người đang tham gia vào các cuộc đàm phán liên minh khó khăn sau khi khối cánh hữu của ông không giành được đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử ở Israel tháng trước.

Tucker Carlson: Nguy cơ tấn công hạt nhân vào Iran

Nhà báo người Mỹ Tucker Carlson đã đăng tải trên X hôm thứ Hai tuyên bố rằng Mỹ “có thể sắp sửa tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Iran” dưới áp lực từ ông Netanyahu, người “gọi điện cho ông Trump về vấn đề này mỗi ngày”. Theo các nguồn tin của Carlson, thủ tướng Israel muốn Mỹ tấn công một cơ sở tại núi Pickaxe ở miền trung Iran, nơi tình báo Israel tin rằng người Iran đã khởi động lại chương trình làm giàu uranium của họ.

Hôm thứ Bảy, ông Trump nói với các nhà báo rằng các cuộc đàm phán với Tehran “đang diễn ra tốt đẹp”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Washington vẫn cần phải loại bỏ một số địa điểm hạt nhân của Iran, khẳng định “chúng ta có thể làm điều đó trong 10 phút. Chúng ta đã có kế hoạch đó. Các bạn có thể nhìn vào Pickaxe Mountain. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó”.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng ông có thể tấn công Iran một lần nữa nếu Tehran không đáp ứng các điều khoản hòa bình của ông. Ông đưa ra những lời đe dọa này bất chấp cảnh báo của tổng thanh tra Lầu Năm Góc hồi tháng 9 rằng việc tiêu tốn mạnh tay các loại vũ khí chủ chốt trong cuộc xung đột ở Trung Đông “đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những nút thắt cổ chai trong cơ sở công nghiệp cung cấp đạn dược”. Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran cũng đã gây thiệt hại lên tới 15 tỷ USD cho các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho người đứng đầu an ninh quốc gia Iran Mohsen Rezaei với lời đề nghị nối lại các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ trong nhiều tháng.

Hôm Chủ nhật, các nhà đàm phán Iran đã rời Doha sau ba ngày trao đổi thông điệp với phía Mỹ thông qua các trung gian hòa giải của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào kế hoạch bảy bước mà Tehran đã đề xuất hồi tháng 9, với khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện nếu đạt được thỏa thuận.

Ông Baghaei khẳng định các điều khoản của Tehran “là hợp lý và logic: không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng, cũng như không thể mở cửa lại hoặc đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz, trừ khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ chấm dứt, các yêu cầu của Iran được tôn trọng và các nhu cầu chính đáng của Iran được đáp ứng” .

Trong khi đó, theo một tuyên bố được văn phòng của ông công bố hôm thứ Bảy, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho “một phản ứng tức thì và hiệu quả, không giới hạn về địa lý” nếu Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công một lần nữa.

Theo lời kể của trợ lý tổng thống Yury Ushakov, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, tại St. Petersburg tháng trước, Moscow vẫn sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho việc giải quyết xung đột giữa Washington và Tehran.

Ông Putin nhấn mạnh rằng “các khả năng ngoại giao vẫn còn rất nhiều, và việc đạt được thỏa thuận với Tehran, đối tác chiến lược của chúng ta [Moscow], là điều khả thi và cần thiết”, ông Ushakov lưu ý.