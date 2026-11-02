Madam Pang yêu cầu điều tra vụ HLV Park Hang-seo bị miệt thị

Chiều 2/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo Chủ tịch Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, đã yêu cầu bộ phận quản lý giải đấu thu thập bằng chứng và đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật chính thức. Động thái được đưa ra sau khi HLV Park Hang-seo, trợ lý Roh Yeong-su và tiền đạo John Baggio của CLB Kanchanaburi bị một nhóm khán giả chủ nhà Pattaya United xúc phạm sau trận hòa 2-2 ở vòng 9 Thai League 2 hôm 1/11.

Bà Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Ảnh: Instagram Madam Pang

Theo phía Kanchanaburi, nhóm khán giả có những lời lẽ mang tính miệt thị nhắm vào nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong đó có từ "kim chi". Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc, nhưng bị sử dụng trong ngữ cảnh chế giễu nguồn gốc của ông Park. Ông Park sau đó nổi giận, tiến về phía nhóm khán giả và có những lời qua tiếng lại. Một số người còn thách thức ông giải quyết bằng nắm đấm, khiến nhân viên an ninh phải can thiệp.

Tiền đạo John Baggio cũng trở thành mục tiêu công kích. Cầu thủ người Madagascar, người ghi bàn mở tỷ số cho Kanchanaburi, bị gọi là "thằng lùn" và "con khỉ". Chủ tịch CLB Kanchanaburi Prawat Kitthammakunnit cho biết những từ ngữ này mang tính xúc phạm ngoại hình, màu da và chủng tộc. Ông cảnh báo đây là vấn đề nghiêm trọng, không thể bị bỏ qua.

Ngay sau sự việc, Kanchanaburi đăng tuyên bố mang thông điệp "Nói không với phân biệt chủng tộc", khẳng định mọi người đều xứng đáng được tôn trọng, bất kể xuất thân hay màu da. Ông Prawat cũng cho biết CLB sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc nếu không được xử lý thỏa đáng.

HLV Park Hang-seo tức giận khi bị CĐV Pattaya United miệt thị. Ảnh chụp màn hình

Trong tuyên bố, FAT nhấn mạnh những hành vi phân biệt chủng tộc, sắc tộc đi ngược tinh thần thể thao và không có chỗ đứng trong bóng đá, dù xảy ra trên sân, trong khuôn viên sân vận động hay trên mạng xã hội. Liên đoàn kêu gọi các bên cùng tham gia ngăn chặn những hành vi này, hướng tới môi trường bóng đá bình đẳng và tôn trọng hơn.

FAT cũng nhắc lại các quy định kỷ luật hiện hành. Theo đó, cầu thủ có hành vi xúc phạm hoặc phân biệt chủng tộc có thể bị đình chỉ thi đấu từ một đến ba trận, kèm khoản phạt 10.000-60.000 baht (khoảng 8-48 triệu đồng). Nhân viên đội bóng có thể bị đình chỉ nhiệm vụ hai trận và phạt 10.000-40.000 baht. Với hành vi vi phạm của cổ động viên, đội bóng liên quan có thể bị phạt tiền; trường hợp tái phạm có thể chịu mức phạt cao hơn, bị cấm sử dụng sân nhà ba trận và trừ ba điểm. Đây là các mức xử phạt theo quy định, chưa phải hình phạt đã được áp dụng trong vụ việc.

Trận hòa giúp Kanchanaburi có 14 điểm, đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, trong khi Pattaya United xếp thứ 15 và đối mặt nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, những tranh cãi sau trận, đặc biệt là cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào HLV Park và John Baggio, đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Thái Lan.