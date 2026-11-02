Miền Bắc sắp chuyển rét do không khí lạnh mạnh

Nhiệt độ vùng núi xuống dưới 18 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 2 đến sáng 3/11, không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1.500 m gây mưa rào và dông rải rác, riêng Tây Bắc, Việt Bắc mưa lớn. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc ngày 3/11 giảm nhẹ, phổ biến 28-31 độ C.

Trạng thái thời tiết nhiều mây về đêm và sáng, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều giảm mây và trời nắng sẽ duy trì ở miền Bắc đến ngày 5/11. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C.

Khoảng ngày 6/11, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh gây mưa dông. Ngày 7-8/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, duy trì mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Miền Bắc sắp chuyển rét, nhiệt giảm sâu. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 20 độ, riêng vùng núi phía Bắc dưới 18 độ; cao nhất trong ngày có nơi dưới 25 độ C. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ tháng 10 đến nay.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ; riêng khu vực Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Điều này đồng nghĩa nền nhiệt tại nhiều khu vực có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hơn thông thường.

Về lượng mưa, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước. Trong đó, mưa vừa, mưa to tập trung tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tháng 11 tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong khi đó, những khu vực còn lại có lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Cũng thời kỳ này, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm: Biển Đông có khoảng 1,5 cơn, trong đó 0,9 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Trước diễn biến thời tiết có thể phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó.

Tháng 10 ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ bất thường

Thời tiết miền Bắc trong tháng 10 vừa qua có diễn biến bất thường khi nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng. Đáng chú ý, từ ngày 28/9 đến 2/10, Bắc Bộ trải qua 5 ngày nắng nóng liên tiếp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Trong tháng 10/2026, nền nhiệt hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ; các khu vực khác phổ biến cao hơn 1-2 độ, riêng một số nơi ở Nam Bộ cao hơn 0,5-1 độ. Đáng chú ý, có tới 98 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, trong đó riêng khu vực Bắc Bộ có 87 trạm.

Theo số liệu khí tượng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, nắng nóng diện rộng xuất hiện trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10. Riêng hai ngày đầu tháng, các trạm quan trắc tại miền Bắc ghi nhận 42 kỷ lục nhiệt độ. Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ lên tới 38,4 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này trong tháng 10.

Không chỉ nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày tại nhiều trạm khí tượng cũng vượt giá trị lịch sử. Trong đó, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ kéo dài từ ngày 28/9 đến 2/10, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong đợt nắng nóng này, nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt kỷ lục cùng thời kỳ, thậm chí một số trạm liên tiếp vượt giá trị lịch sử như: Mai Châu (Phú Thọ), nhiệt độ ngày 1/10 lên tới 37,3 độ, vượt mức 37,2 độ từng ghi nhận ngày 11/10/2003. Bắc Mê (Tuyên Quang) cũng ghi nhận 37,3 độ, cao hơn kỷ lục cũ là 36,5 độ.

Tại Hà Nội, hai trạm Hoài Đức và Hà Đông cùng ghi nhận mức nhiệt 36,5 độ trong ngày 1/10. Sang ngày 2/10, trạm Láng đo được 37,1 độ, vượt mức 36,4 độ ghi nhận ngày 5/10/2023.

Theo TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, xu thế nóng lên do biến đổi khí hậu góp phần đẩy nhiệt độ nền lên cao, làm tăng khả năng xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh, khiến gia tăng khả năng xuất hiện mùa đông ấm, với nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Những đợt không khí lạnh đầu mùa chỉ khiến thời tiết se lạnh trong thời gian ngắn. Sau đó, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.

Cơ quan khí tượng đánh giá, các đợt không khí lạnh trong tháng có xu hướng hoạt động yếu hơn so với quy luật trung bình nhiều năm. Vì vậy, thời điểm xuất hiện rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng muộn hơn. Tổng số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo thấp hơn mức thông thường.

Tuy nhiên, nhận định này không đồng nghĩa miền Bắc sẽ không có những thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Một số đợt không khí lạnh vẫn có thể gây biến động nhiệt độ đáng kể, song phạm vi và thời gian ảnh hưởng có khả năng không kéo dài.