Miền Bắc tăng nhiệt tới 28 độ C, Trung và Nam Bộ mưa dông diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông, nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt, thay vào đó là nắng gia tăng.

Ngày 27/2, nắng sẽ xuất hiện từ sớm và đạt cường độ mạnh tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây tỉnh Phú Thọ. Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, sáng sớm còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau duy trì trạng thái khô ráo, nền nhiệt tăng.

Miền Bắc nắng ấm, nhiệt tăng mạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/2), khu vực Nam Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/2 đến 3 giờ ngày 27/2 có nơi trên 50mm như các trạm: Cái Cùng (Cà Mau) 63.0mm, Hưng Phú (Cà Mau) 58.0mm, Rạch Giá (An Giang) 53.0mm, ...

Dự báo ngày và đêm 27/2, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/2:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 20–22 độ C, cao nhất 26–28 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 26–29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 25–28 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, cao nhất 27–30 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C, cao nhất 26–29 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25–28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 27–30 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ C, cao nhất 27–29 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.