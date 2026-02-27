Tháng 3 còn bao nhiêu đợt không khí lạnh?

Miền Bắc có rét nàng Bân thời gian tới?

Thời tiết miền Bắc những ngày qua đặc trưng bởi trạng thái sương mù, mưa phùn vào sáng sớm và đêm, trong khi trưa chiều có nắng ấm, nhiệt độ tăng nhanh. Trời rét về đêm và sáng sớm, đặc biệt tại vùng núi, nhưng ngày trời ấm áp, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến trên 30 độ C ở một số khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông, nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt, thay vào đó là nắng gia tăng.

Miền Bắc còn các đợt không khí lạnh nhẹ trong tháng 3.

Ngày 27/2, nắng sẽ xuất hiện từ sớm và đạt cường độ mạnh tại các tỉnh Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây tỉnh Phú Thọ. Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, sáng sớm còn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau duy trì trạng thái khô ráo, nền nhiệt tăng.

Sau thời gian trên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ có xu hướng giảm, thấp nhất phổ biến 19-23 độ, cao nhất còn 23-24 độ.

Dự báo khoảng đêm 2-3/3, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau đó có thể được tăng cường mạnh hơn vào ngày 5-6/3. Thời kỳ từ 3-6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Rét nàng Bân" là cách gọi đợt rét muộn xuất hiện vào khoảng tháng 3 Âm lịch ở miền Bắc, khi thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Năm nay, tháng 3 Âm lịch rơi vào khoảng giữa tháng 4 Dương lịch, vì vậy hiện chưa thể khẳng định có xảy ra đợt rét muộn vào cuối tháng 4 hay không.

Tuy nhiên, nếu hiểu "rét nàng Bân" theo nghĩa rộng là những đợt không khí lạnh xuất hiện muộn trong giai đoạn chuyển mùa, thì khả năng cao vẫn có. Các mô hình dự báo cho thấy trong tháng 3, miền Bắc có thể đón thêm một vài đợt không khí lạnh. Dù vậy, các đợt này được nhận định có cường độ nhẹ, thời gian ngắn và khó gây rét đậm, rét buốt diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh vẫn còn tác động đến miền Bắc nhưng chủ yếu với cường độ yếu và đã suy giảm nhiều so với thời điểm chính đông. Khi các đợt không khí lạnh biến tính kết hợp cùng gió Đông Nam mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện hình thành mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù diện rộng.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nồm ẩm – tình trạng nền nhà, tường và các bề mặt trong nhà "đổ mồ hôi", gây trơn trượt, ẩm mốc. Hiện tượng này thường xuất hiện vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, đặc biệt phổ biến tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Diễn biến mưa trái mùa ở Nam Bộ

Đêm qua và sáng nay (27/2), khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/2 đến 8 giờ ngày 27/2 có nơi trên 50mm như các trạm: Phước Thành (Tp. Đà Nẵng) 100.6mm, Bạc Liêu (Cà Mau) 127.0mm, Lương Nghĩa (Tp. Cần Thơ) 64mm, Vĩnh Thuận (An Giang) 58.2mm,...

Dự báo ngày và đêm 27/2, ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-6 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên sáng sớm mưa dông đã xuất hiện ở nhiều nơi tại TP.HCM.

Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo, vào tháng 3 và tháng 4, tại khu vực Nam Bộ một số ngày sẽ có mưa dông trái mùa. Đến tháng 4 bắt đầu xuất hiện mưa chuyển mùa, tuần đầu và tuần giữa tháng 5 tại khu vực Nam Bộ bước vào đầu mùa mưa.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía Bắc.

Khoảng đêm ngày 2 và ngày 3.3, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau đó có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào khoảng 5-6.3. Rãnh áp thấp ở phía Nam hoạt động suy yếu dần.

Trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Về triều cường, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh trong 1-2 ngày tới, sau lên lại. Đến ngày 2.3, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè trên báo động I; trạm Thủ Dầu Một xấp xỉ hoặc trên báo động II.