Gia đình đập kính, cào xước chiếc Mercedes-Benz GLC 200 đã nói gì với chủ xe?

Chiều 25/2, trao đổi với PV VietNamNet, chị Đỗ Bích Ngọc (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), chủ chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 trong vụ việc bị cào xước, đập kính, bẻ gương cách đây 38 ngày khi đỗ tại khu vực phường Đại Mỗ (Hà Nội) cho biết, đến nay chị vẫn đang chờ đợi cơ quan công an sớm xử lý vụ việc, bảo vệ quyền lợi cho chị.

Đồng thời, chị cũng cho biết, chị vẫn chưa nhận được một khoản bồi thường nào từ phía gia đình những người đã gây hư hỏng chiếc xe.

Gia đình cào xước xe bày tỏ sự hối hận và xin lỗi chủ xe

“Lần duy nhất gia đình bà M.B.V gặp trực tiếp riêng tôi để trao đổi về vụ việc là hôm 23/1. Mọi việc sau đó được cơ quan công an tiến hành theo quy trình tố tụng hình sự”, chị Đỗ Bích Ngọc nói.

Gia đình bà M.B.V, ông L.C.T và chị L.T.H đến gặp chủ xe Đỗ Bích Ngọc xin lỗi về hành vi gây hư hỏng xe vào tối ngày 23/1/2025. Ảnh: NVCC

Sự việc xảy ra vào 18/1 tại khu vực ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ khi chị Đỗ Bích Ngọc đậu chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 dưới lòng đường, đoạn trước cửa ngôi nhà của gia đình bà M.B.V.

Sau một tiếng rời đi và quay trở lại lấy xe, chị Ngọc phát hiện xe bị "tác động vật lý” dẫn tới 17-18 vết xước trên khắp thân xe, khung gương và ốp bảo vệ đèn pha nên chị đã ngay lập tức trình báo Công an phường Đại Mỗ.

Đến ngày 22/1, sau khi nắm rõ bà M.B.V, ông L.C.T và chị L.T.H là những người có hành vi trên, chị Ngọc chủ động liên lạc với bà L.T.H nhưng chỉ nhận được những tin nhắn với lời lẽ thách thức.

“Chị ấy nhắn tôi với những câu như ‘mày có não không’, “cái loại ngáo đá như mày thì cứ lên công an đi, tao hầu mày đến cùng’; ‘mày có được mấy đồng mua xe mà không có não để học ý thức à”, chị Ngọc kể lại.

“Phải đến hôm sau, 23/1, khi công an phường có giấy mời lên làm việc thì buổi chiều, chị L.T.H mới liên lạc lại, nhắn tin xin lỗi tôi và xin cùng gia đình đến gặp trực tiếp tôi”, chị Ngọc cho biết.

Theo chủ xe, cuộc gặp diễn ra tối 23/1 diễn ra tại một quán cà phê, có vợ chồng ông bà L.C.T- M.B.V và con gái L.T.H với nội dung thừa nhận hành vi sai trái, nhận lỗi, xin lỗi và bàn phương án khắc phục hậu quả thiệt hại làm hư hỏng xe.

Tường thuật lại với VietNamNet, chị Đỗ Bích Ngọc cho hay: “Chị L.T.H có nói với tôi rằng, chị ấy ‘thực lòng nhận lỗi do không hiểu biết pháp luật’ và nghĩ đơn thuần việc này nếu chị ấy sai thì chỉ ở mức khắc phục ‘xử phạt hành chính’ thôi. Còn hai ông bà M.B.V và L.C.T đều bày tỏ với tôi là “đã suy ngẫm, bác quá hối hận’, ‘không còn từ nào để nói hơn nữa ngoài từ hối hận’.”

Bên gây hại không muốn bồi thường đến 100 triệu, chờ phán quyết của tòa

Tuy nhiên, về phần bồi thường thiệt hại, giữa hai bên không đạt được thỏa thuận dân sự nào. “Khi nói về mức khắc phục hậu quả theo báo giá sửa chữa chính hãng là hơn 100 triệu đồng, gia đình họ viện lý do 'không có tiền', sẽ phải 'vay mượn' và vượt quá khả năng”, chị Ngọc cho biết.

‘Chị H giải thích là tính nóng giống mẹ và lúc đó, chỉ nghĩ cùng lắm chỉ phạt hành chính ‘mấy chục triệu’, cùng lắm là 'tầm hai chục triệu'. Còn nếu phải xoay hơn 100 triệu thì khó”, chủ xe kể lại.

Mức chi phí sửa chữa chiếc Mercedes-Benz GLC 200 theo báo giá của đại lý Mercedes-Benz An Du là 116,55 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Trong cuộc gặp này, theo lời chị Ngọc, gia đình bà M.B.V nói sẽ thực hiện khắc phục hậu quả theo phán quyết của tòa án.

Chị khẳng định: “Ngay từ đầu và xuyên xuốt buổi gặp, tôi đã chủ động nói rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống khi đã ở mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Để giảm nhẹ hình phạt thì gia đình cần sớm khắc phục hậu quả. Tôi sẵn sàng rút đơn hoặc xin tòa án giảm nhẹ tội vì lý do gia đình đã thiện chí khắc phục sớm và thỏa đáng cho thiệt hại của tôi đối với chiếc xe”.

“Cá nhân tôi không hề muốn đẩy ai vào vòng lao lý. Tuy nhiên, họ lại không đồng ý bồi thường như vậy, chấp nhận chờ kết luận điều tra của cơ quan công an và phán quyết của tòa án sau này và thực hiện theo”, chị Ngọc nói.

Theo chủ xe, sau cuộc gặp trên, chị L.T.H có liên lạc thắc mắc về số tiền bồi thường rồi từ đó đến nay, không liên lạc gì thêm.

“Điều đáng tiếc là, khi tôi chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân Facebook thì những ngày qua, các tài khoản mạng xã hội của tôi liên tục bị tấn công, bị hack, dưới bài viết có những nick ảo gửi bình luận miệt thị tôi”, chị Ngọc giãi bày.

Chiếc Mercedes-Benz GLC 200 được Hội đồng định giá tài sản tố tụng UBND phường Đại Mỗ xác định có 17 vết xước cần sơn sửa, khắc phục và 1 vết xước ở ốp bảo vệ đèn dẫn tới phải thay cả cụm đèn, tổng chi phí là 56,3 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thông báo mức thiệt hại chi phí sơn sửa, thay mới phụ tùng cho chiếc Mercedes-Benz GLC 200 là 56,3 triệu đồng. Mức giám định thiệt hại này do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng của UBND phường Đại Mộ đưa ra, thấp hơn một nửa so với báo giá sửa chữa của đại lý Mercedes-Benz An Du (116,55 triệu đồng).

Đến ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố hình sự vụ án để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Sự việc đã xảy ra 38 ngày và vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi với PV VietNamNet chiều 25/2 về vụ việc, người dùng mũ bảo hiểm đập kính xe - chị L.T.H chỉ cho biết quan điểm “không cung cấp bất cứ một thông tin gì” ra bên ngoài, đồng thời khẳng định thông tin từ phía chị Ngọc đưa ra là có sự “sai lệch”.

Trước các câu hỏi về việc bồi thường thiệt hại cho chủ xe từ PV VietNamNet, chị L.T.H không trả lời và im lặng.