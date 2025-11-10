Miền Bắc sắp đón thời tiết đẹp kéo dài

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc và Đồng Bằng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-28 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ.

Dự báo từ mai (11/11), miền Bắc lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-21 độ, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ lên 26-28 độ. Thời tiết này có thể kéo dài đến hết tuần.

Miền Bắc sẽ có những ngày trời hửng nắng vào trưa chiều.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 26-27 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay ít mưa, trời nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, cao nhất 28-29 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Dự báo khu vực miền Trung sẽ có nhiều ngày thời tiết dễ chịu, trời ít mưa, nắng nhẹ, rất thuận lợi cho công tác khắc phục sự cố do bão số 13 gây ra.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ sẽ ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ, cao nhất 32-33 độ.