Miền Bắc mưa lớn diện rộng, cảnh báo ngập úng nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (16/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/6 đến 3 giờ ngày 16/6 cục bộ có nơi trên 70mm như các trạm: Du Già (Tuyên Quang) 96.5mm, Tân Đồng (Lào Cai) 79.2mm, …

Miền Bắc mưa lớn nhiều khu vực.

Từ ngày 16/6 đến đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 16/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa ở khu vực Nam Bộ tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 18/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/6:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.