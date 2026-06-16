Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình
Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Ngày 15-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
"Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này.
Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thoả thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/06/2026 20:41 PM (GMT+7)