Xuất hiện rãnh gió mùa gây mưa rất lớn cho 10 tỉnh thành miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió mùa, từ đêm 15/6 đến sáng 18/6 khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu 70-150mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên nguy cơ cao xảy ra lũ quyết và sạt lở đất.

Cảnh báo rãnh gió mùa gây mưa rất lớn ở miền Bắc.

Theo dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (15/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mây dông phát triển gây mưa rào và giông. Một số nơi ở Thái Nguyên, Cao Bằng và Tuyên Quang đã ghi nhận mưa to. Dự báo, mưa sẽ gia tăng rõ rệt từ chiều tối và đêm nay.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía Bắc xuống vùng núi Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m được hình thành, gây mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm nay 15/6 đến 18/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng với tổng lượng mưa trong 3 ngày phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối đến sáng hôm sau, với nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

"Mưa lớn liên tiếp làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ, thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, người dân cần hết sức cảnh giác", dự báo viên nhấn mạnh.

Đối với khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày 17/6, dự báo có mưa dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; cục bộ có nơi mưa lớn trên 70mm/24 giờ. Mưa giông giúp nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh, chấm dứt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại đồng bằng phổ biến từ 31-33 độ; vùng núi và trung du từ 29-31 độ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Ngày 19/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm mưa, còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, sau đó nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các nơi khác.