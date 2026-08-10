Hà Nội lại nóng nhất cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của trường phân kỳ tạo ra bởi cơn bão Dolphin, miền Bắc và miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng, trọng tâm là khu vực miền Bắc.

Ngày 10/8, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai có nắng nóng phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nơi đo được nhiệt độ cao nhất là Láng (Hà Nội) với mức nhiệt 37,9 độ, tiếp theo đó là Bắc Ninh 37,2 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37,2 độ và Quảng Ngãi 37,1 độ.

Ngày 9/8, Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt cao thứ hai của cả nước với nhiệt độ cao nhất ngày đo tại Láng là 38,5 độ, chỉ kém nhiệt độ ghi nhận ở Bắc Mê (Tuyên Quang) là 39,9 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong hai ngày 11-12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Hà Nội trưa 10/8 ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Từ ngày 13/8, nắng nóng sẽ hạ nhiệt ở miền Bắc nhưng gia tăng ở miền Trung và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong đợt nắng nóng xảy ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Hà Nội cũng nhiều lần ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên cả nước. Trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 6, Hà Nội cũng thường xuyên trong nhóm nắng nóng nhất cả nước.

Theo các chuyên gia, không chỉ ghi nhận mức nhiệt trong lều khí tượng cao nhất cả nước, Hà Nội cũng hứng chịu nhiệt độ thực tế rất cao, chênh lệch nhiều so với nhiệt độ đo trong lều khí tượng do tỷ lệ bê tông hoá cao trong khi mật độ cây xanh, mặt nước thấp.

Về cơn bão Dolphin, vào chiều 10/8, sau khi di chuyển sâu vào đất liền Trung Quốc, bão đã giảm xuống còn cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong đêm 10/8 và ngày 11/8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, chấm dứt sự tồn tại của một trong những cơn bão có "tuổi thọ" rất cao và sức mạnh mang tính hủy diệt trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.