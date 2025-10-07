Vì sao mưa lớn đột biến ở Hà Nội và Thái Nguyên, dự báo còn kéo dài bao lâu?

Lý giải về nguyên nhân gây mưa lớn, ngập lụt diện rộng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên trong sáng nay 7/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ sáng 6/10 ở khu vực Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đặc biệt, từ gần sáng và sáng 7/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 với tâm vùng áp thấp nằm ở khu vực phía Tây của Bắc bộ, kết hợp với đới gió Đông Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía Đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng (gió từ nhiều hướng Đông Nam và Tây Nam hội tụ theo kinh độ) ở khu vực phía Đông Bắc bộ, chạy dọc theo các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Trong đó khu vực Thái Nguyên và Hà Nội là địa phương có mưa đặc biệt lớn.

Trận mưa đặc biệt lớn sáng nay 7/10 ở Hà Nội đã gây ngập trên diện rộng

Tại Thái Nguyên lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 9h sáng 7/10 một số nơi trên 450mm như trạm Hoá Thượng (Thái Nguyên) 526mm, trạm Cây Thị (Thái Nguyên) 462mm, tại các địa phương khác có nơi trên 200mm như trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 348mm, trạm Mễ Trì (Hà Nội) 261,6mm, Trạm Sóc Sơn (Hà Nội) 242,4mm, trạm Tân Tri 1 (Lạng Sơn) 224,4mm, trạm Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 216mm…

So với đợt mưa ngập do ảnh hưởng của bão Bualoi thì cả hai đợt mưa cùng có điểm chung là hình thế gây mưa lớn do hội tụ gió của hoàn lưu hậu bão và đới gió Đông Nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới.

Lý giải nguyên nhân gây mưa đặc biệt lớn ở Hà Nội và Thái Nguyên trong sáng nay

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng, hiện tại hội tụ gió kinh hướng đang có dấu hiệu suy yếu, vì thế, trong chiều nay, Bắc bộ còn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa ở khu vực Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội vào khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100m. Các nơi khác mưa từ 20-30mm.

Từ tối 7/10, mưa giảm nhưng đến rạng sáng mai khu vực phía Đông Bắc bộ lại có thể có mưa trở lại.

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ hôm nay đến 10/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3;

Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội có khả năng trên mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ và Thanh Hóa.