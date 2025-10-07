Ngày mai Hà Nội có còn mưa lớn?

Ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến 5000m (hội tụ kinh hướng) có xu hướng hoạt động yếu dần.

Từ đêm nay đến sáng sớm mai (8/10), thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 100mm. Sáng 8/10, có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>50mm/3h).

Hà Nội tiếp tục mưa lớn đêm nay và sáng mai.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa vừa, mưa to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (7/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hà Nội có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 20 giờ ngày 7/10 cục bộ có nơi trên 300mm như: trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 564.2mm, trạm Xuân Hương (Bắc Ninh) 403mm, trạm Mễ Trì (Tp. Hà Nội) 301.9mm,…

Từ tối 7/10 đến sáng 8/10, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, TP. Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 08/10 mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, TP. Hà Nội giảm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.