Nhiều khu vực bắt đầu xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt tăng dần từ ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (22/5), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Đông Hà (Quảng Trị) 36.2 độ, Quảng Ngãi 36.2 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 36.5 độ, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36.2 độ, … độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-55%.

Hôm nay nắng nóng đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều khu vực.

Ngày 23-24/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Cảnh báo nắng nóng: nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết từ đêm 22/5 đến ngày 24/5:

Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/5 đến ngày 1/6:

Bắc Bộ: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt từ 25-27/5. Từ khoảng chiều tối và đêm 27/5 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt đến khoảng ngày 27-28/5, sau có nắng nóng cục bộ.

Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 27/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối); ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.