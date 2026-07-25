Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa rất lớn vào cuối tháng 7

Miền Bắc chỉ còn mưa rải rác đêm nay và ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (25/7), khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 25/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Đồi 95 (Tây Ninh) 65.4mm, Đắk Gằn 3 (Lâm Đồng) 57.8m, Chợ Bưng (Đồng Tháp) 50.8mm, Hồng Vân (Tp. Huế) 41.8mm. Phước Thành (Tp. Đà Nẵng) 41.6mm, Cao Quảng (Quảng Trị) 41.4mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 25/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất to vào cuối tháng 7. Ảnh: Tuấn Anh

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Về nguyên nhân xuất hiện dông sét ở nhiều tỉnh thành miền Bắc sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nguyên nhân là do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực Bắc Bộ. Trong sáng nay, mây dông phát triển mạnh, gây mưa dông và sấm sét liên tục.

Chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra ngoài nếu xuất hiện mây đen, gió mạnh và sấm chớp; chủ động chằng chống nhà cửa, biển quảng cáo, đặc biệt tại khu vực trống trải hoặc nhà cao tầng. Người tham gia giao thông cần dừng xe ở nơi an toàn khi mưa dông xảy ra, tránh đi qua các tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bắc Bộ có thể xuất hiện đợt mưa diện rộng từ cuối tháng 7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25/7 đến ngày 27/7, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, trong khi Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to vào chiều và đêm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Từ Nghệ An đến TP. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Riêng khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, chiều tối và đêm 25/7 cùng chiều tối 27/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực Tây Nguyên, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi vào ban ngày, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ tiếp tục là khu vực có mưa nhiều nhất với mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết từ đêm 27/7 đến ngày 4/8 cho thấy Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ đêm 28 đến 31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 30-31/7, lượng mưa tại hai khu vực này có xu hướng giảm dần.

Trong thời kỳ dự báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra trong các cơn dông. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch đi lại, sản xuất phù hợp.