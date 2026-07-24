Bão số 2 vào Biển Đông giật cấp 13, sóng cao đến 5m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão Noul ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Vị trí và đường đi của bão Noul lúc chiều ngày 24/7.

Đến 13 giờ ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430 km về phía Đông Đông Nam. Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, áp dụng đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 26/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tâm bão ở khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông. Bão suy yếu dần, còn cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 27/7, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, tâm bão ở khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp, với cường độ dưới cấp 6.

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.