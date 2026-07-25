Mỹ sơ tán khẩn hai căn cứ không quân sau đòn đáp trả của Iran

Theo một báo cáo được hãng tin Fars công bố hôm thứ Sáu (24/7), các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy cả hai căn cứ này gần như không còn sự hiện diện của máy bay và nhiều trang thiết bị quân sự Mỹ.

Dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-2 được Fars công bố cho thấy các máy bay quân sự từng xuất hiện tại căn cứ Al Dhafra chỉ vài ngày trước đã biến mất khỏi các hình ảnh mới, làm dấy lên nhận định rằng Mỹ đã nhanh chóng di chuyển các tài sản quân sự quan trọng khỏi căn cứ này.

Căn cứ không quân Al Udeid ở Doha, Qatar.

Fars cũng cho biết tình trạng tương tự được ghi nhận tại căn cứ Al Udeid ở Qatar - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Tây Á và là một trong những trung tâm chỉ huy quan trọng nhất của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Al Dhafra, nằm ở phía nam Abu Dhabi, là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 380 thuộc Không quân Mỹ, giữ vai trò then chốt trong các nhiệm vụ trinh sát, tiếp nhiên liệu trên không và tác chiến khu vực.

Trong khi đó, Al Udeid, nằm phía tây thủ đô Doha của Qatar, là trụ sở tiền phương của CENTCOM và Sư đoàn Không quân Viễn chinh số 379, đóng vai trò trung tâm chỉ huy, hậu cần và điều phối các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Cả Al Dhafra và Al Udeid đều đóng vai trò trung tâm trong cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động được phát động sau khi cuộc chiến nối lại vào đầu tháng này.

Hiện, giới chức Mỹ, Qatar và UAE vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Yemen tấn công căn cứ không quân King Khalid ở Ả Rập Xê Út

Ở một diễn biến khác, Lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân King Khalid tại khu vực Asir, miền nam Ả Rập Xê Út, để đáp trả các chiến dịch quân sự và lệnh phong tỏa mà Riyadh áp đặt đối với Yemen.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin tên lửa đạn đạo do Yemen phóng đã nhắm trúng các mục tiêu được chỉ định bên trong căn cứ không quân King Khalid gần thành phố Khamis Mushait, nằm cách thủ đô Riyadh khoảng 884 km về phía nam, vào sáng sớm thứ Bảy.

Trước đó, lực lượng Yemen cũng tuyên bố tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại khu vực Jizan bằng nhiều tên lửa đạn đạo. Sau vụ việc, một số khu vực ở Jizan được cho là bị mất điện.

Ngoài ra, truyền thông Yemen đưa tin nhiều tiếng nổ lớn cũng đã xảy ra tại thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út.

Theo các trang theo dõi hàng không trực tuyến, một số chuyến bay đến Riyadh và các thành phố khác của Ả Rập Xê Út đã phải đổi hướng sau các cuộc tấn công. Hai sân bay gồm Sân bay quốc tế Prince Abdulmohsen Bin Abdulaziz tại Yanbu và Sân bay quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz (Jizan) được cho là đã tạm thời ngừng hoạt động trong bối cảnh an ninh diễn biến phức tạp.