Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đạt cấp 12

Hồi 04 giờ ngày 25/7, tâm bão ở khoảng 20,3°Vĩ Bắc; 118,8°Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đường đi của bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 24-60 giờ tới: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đến 04 giờ ngày 26/7 có vị trí khoảng 22,8°Vĩ Bắc; 115,1°Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N và phía Đông kinh tuyến 114,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sau bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 04 giờ ngày 27/7, bão có vị trí khoảng 25,3°Vĩ Bắc; 113,8°Kinh Đông. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 20,5°N và phía Đông kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Đến 16 giờ ngày 27/7, bão có vị trí khoảng 27,5°Vĩ Bắc; 113,5°Kinh Đông, ở trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Bão suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Theo dự báo hiện tại, bão NOUL chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 4,0-6,0m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.