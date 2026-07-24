Xúc động trao di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Tối 23/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức tọa đàm, cầu truyền hình “Tìm lại tên anh”, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình liệt sĩ. (Ảnh: T.L)

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình là lễ trao di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại mặt trận cầu Chữ Y.

Tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho bà Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ vừa được công nhận là vợ liệt sĩ.

Suốt nhiều thập kỷ qua, do không có ảnh của liệt sĩ Quên, gia đình chỉ thờ với tấm Bằng Tổ quốc ghi công.

Trao bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình liệt sĩ. (Ảnh: T.L)

Việc đón nhận bức chân dung phục dựng không chỉ giúp người thân lần đầu được nhìn thấy gương mặt của người chồng, người anh đã hy sinh, mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng một ngày không xa ông sẽ được xác định danh tính và trở về với quê hương.

Tại chương trình, khán giả cũng được nghe những chia sẻ của thân nhân của Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu về nỗi mong ngóng tìm lại hài cốt người thân suốt gần 60 năm qua. (Ảnh: T.L)

Trước đó, hồi đầu tháng 7 trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ hài cốt cùng những di vật mang tên Huỳnh Văn Quên - trùng tên với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - người yêu bà Nguyễn Thị Lệ.

Chính điều này đã thắp lên hy vọng cho bà Lệ và gia đình sau gần 60 năm mòn mỏi chờ đợi.