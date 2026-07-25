Houthi phóng tên lửa đáp trả vụ liên quân Arab Saudi mở chiến dịch tấn công

Theo Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree, tên lửa phóng đi đã nhắm vào một "mục tiêu quân sự quan trọng" tại Jizan, miền Nam Arab Saudi, dẫn tới xảy ra các vụ hoả hoạn.

Ngay sau các cuộc không kích, Houthi tuyên bố giai đoạn tiếp theo sẽ là "leo thang để đáp trả leo thang", cảnh báo Arab Saudi sẽ đối mặt với các cuộc tấn công nếu tiếp tục các hoạt động quân sự chống nhóm này tại Yemen.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Xinhua

Trước đó, Aljazeera thông tin, Cơ quan Phòng vệ dân sự Arab Saudi đã phát cảnh báo người dân tại Jizan và Yanbu về "nguy cơ tiềm ẩn", nhưng dỡ bỏ chỉ vài phút sau.

Được biết, hôm 24/7, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu xác nhận đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu quân sự của Houthi tại tỉnh Hodeidah, miền Tây Yemen, gồm một căn cứ hải quân tại Hodeida và một doanh trại quân sự trên đảo Kamaran.

Người phát ngôn liên quân Turki al-Malki nêu rõ, chiến dịch nhằm phá hủy các cơ sở được Houthi sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công đe dọa hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ và bảo vệ an ninh khu vực.

Theo nhiều chuyên gia về Trung Đông, vòng trả đũa mới giữa Houthi và liên quân do Arab Saudi dẫn đầu phản ánh sự mong manh của giai đoạn giảm leo thang kéo dài trong những năm gần đây.

Nếu các cuộc tấn công và đáp trả tiếp tục mở rộng, nguy cơ xung đột Yemen tái bùng phát trên quy mô lớn sẽ gia tăng, kéo theo những hệ lụy đối với an ninh khu vực, hoạt động vận tải qua Biển Đỏ cũng như các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ.