Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan hoàn thành thi hành án 48 tỷ đồng

Ngày 25/7, Thi hành án dân sự TP Hà Nội thông tin, bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Cụ thể, gia đình bà Lan đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. Trước đó, tại phiên xử phúc thẩm ghi nhận, bà Lan đã nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi trái pháp luật từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn 48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay gia đình bà Hoàng Thị Thúy Lan chưa có đơn đề nghị Thi hành án dân sự Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án phần dân sự.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên sơ thẩm.

Tháng 7/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội (cấp sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ"

Đến cuối tháng 12/2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao quyết định giảm án cho bà xuống có 11 năm 6 tháng tù.

Tại tòa khi đó, cựu Bí thư Lan còn mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đặc biệt là nhóm cấp dưới của bà ở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc…

Theo bà Lan, những người này từng là cấp dưới của bà, quá trình công tác họ đã có nhiều nỗ lực góp phần cho sự thành công chung của đất nước, cũng như của tỉnh. Hiện một số bị cáo tuổi đã cao, sức yếu. Bà Lan bày tỏ rất cảm động khi được Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa thấu hiểu, chia sẻ cho điều kiện, hoàn cảnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bị cáo.

Cựu Bí thư cũng mong tòa xem xét cập nhật những tình tiết mới, "gạn đục khơi trong", để có thể giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được sớm trở về với xã hội đi chữa bệnh.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên phúc thẩm.

Hồ sơ vụ án và Tòa cáo buộc cựu Bí thư Lan nhận hối lộ từ phía Tập đoàn Phúc Sơn 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, tương đương gần 48 tỷ đồng trong 3 lần.

Theo tòa án, hành vi của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội, là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nguyên là các lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, làm mất niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ ở từng địa phương.