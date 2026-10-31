Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 31/10 đến ngày 2/11, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Bắc Bộ, ngày 2/11 có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào rải rác trong đêm 1/11.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 2/11 có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 2/11 đến ngày 10/11, Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, từ khoảng đêm 5-9/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc lại bước vào đợt mưa dông từ đêm nay. Ảnh: T.A

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết có mưa rào và dông rải rác trong các khoảng thời gian từ đêm 2-3/11 và từ khoảng ngày 5-10/11; cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác trong thời kỳ từ khoảng đêm 2-6/11.

Các khu vực khác phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trưa nay (31/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều và tối 31/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 31/10 đến ngày 2/11

Bắc Bộ: Từ đêm 31/10 đến đêm 1/11 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 1/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 2/11 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 02/11 có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/11 đến ngày 10/11

Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: thời kỳ từ đêm 2-3/11 và từ khoảng 5-10/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ khoảng đêm 2-6/11 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.