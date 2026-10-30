Mưa lớn nhiều nơi tiếp diễn, nguy cơ sạt lở và lũ quét tái diễn

Nhiều khu vực tiếp tục mưa to chiều tối và đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/10), ở Tp. Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 30/10 có nơi trên 60mm như các trạm: Bản Sen (Quảng Ninh) 162.5mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 74.2mm, Sóc Trăng (Cần Thơ) 69.4mm, Trà Cú (Vĩnh Long) 60.4mm, …

Nhiều khu vực tiếp tục mưa dông trong chiều và tối nay. Ảnh: Tuấn Anh

Dự báo chiều tối và đêm 30/10, Tp. Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cơ quan khí tượng lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 12 giờ qua (từ 2 giờ đến 14 giờ ngày 30/10), khu vực TP. Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Sen 208,1mm, Lòng Dinh 172,8mm, Đầm Hà 167,4mm,... Trong 3 giờ qua (từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 30/10), khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Ba Điền 70,8mm, Ba Vinh 38,6mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh/thành phố trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Quảng Ninh: Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Đường Hoa, Quảng Tân; Đông Ngũ, Quảng Hà, Tiên Yên; Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Ninh, P. Cửa Ông, Quảng Đức.

Quảng Ngãi: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Đăk Rơ Wa, Đăk Rve, Ia Chim, Kon Braih, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Rờ Kơi, Sa Loong.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.