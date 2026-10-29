Miền Bắc chuyển mưa dông, cục bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 29/10 và ngày 30/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to; đêm 30/10 và ngày 31/10, khu vực có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 31/10 mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón mưa dông đêm nay và ngày mai. Ảnh: PV

Ngày hôm nay (29/10), khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và Tp. Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 29/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Triệu Ái (Quảng Trị) 76.2mm, Hồ Hòa Mỹ (Tp. Huế) 130.2mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 29/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/10 đến ngày 31/10

Bắc Bộ: Đêm 29/10 và ngày 30/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đồng bằng, ven biển cục bộ có nơi mưa to. Đêm 30/10 và ngày 31/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 31/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 31/10 đến ngày 08/11

Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc khoảng đêm 01-02/11 và đêm 05-06/11 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa vài nơi; riêng từ ngày 03-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.