Miền Bắc chìm trong không khí lạnh, khả năng xuất hiện băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác; khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong sáng ngày 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Miền Bắc chìm trong không khí lạnh, vùng núi khả năng có băng giá.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ ngày gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m, đêm gió giảm dần; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai sáng gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-5,0m, từ trưa chiều gió giảm dần; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày và đêm 26/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước ngày 26/12:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.