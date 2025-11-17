Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?

Thời tiết miền Bắc thay đổi bởi không khí lạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều và đêm 17/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ ngày 17-18/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ tối và đêm 17/11, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15°C; vùng núi từ 9-12°C, vùng núi cao có thể dưới 8°C.

Thời tiết Hà Nội: Từ 17-18/11 sẽ có mưa và mưa rào. Từ tối và đêm 17/11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-15°C.

Dự báo từ chiều tối nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông đang hoạt động mạnh trên cao, kết hợp với sự tương tác của dãy Trường Sơn tạo điều kiện cho mây dông phát triển khiến khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to.

Từ chiều tối nay đến ngày 19/11 sẽ là cao điểm mưa lớn ở khu vực Trung Bộ. Tổng lượng mưa từ khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng cũng như phía Đông Quảng Ngãi, Gia Lai là 300-600mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 800mm;

Khu vực phía Đông Hà Tĩnh và Khánh Hòa lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi mưa trên 500mm.

Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dự báo lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to trên 350mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng đồi núi; ngập úng vùng trũng thấp ven sông.

Dự báo từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa nhiều trở lại, có nơi mưa nhiều mưa to. Dự báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 19/11. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Có mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng trời lạnh, từ tối và đêm trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hoá-Nghệ An) có mưa vài nơi, từ chiều tôi và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc sáng trời lạnh; từ tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.