Mẹ quỳ bên bờ sông Ngàn Trươi suốt đêm chờ tin con gái 10 tuổi mất tích

Ngày 10/7, lãnh đạo UBND xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an, quân sự, người dân cùng các đội thiện nguyện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái mất tích trên sông Ngàn Trươi.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/7, em N.T.T.V. (10 tuổi), học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, cùng một người bạn ra khu vực bờ sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang để vui chơi. Trong lúc đứng trên bờ, em V. không may trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích.

Người dân đứng bên bờ sông Ngàn Trươi nơi bé gái mất tích.

Phát hiện sự việc, người bạn đi cùng chạy đi tìm dụng cụ để ứng cứu nhưng không kịp, sau đó hô hoán và báo cho người dân.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, người dân cùng các đội thiện nguyện, phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm. Tuy nhiên, đến khoảng 10h ngày 10/7, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Theo người thân, bố mẹ em V. không còn chung sống, từ nhỏ em được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hay tin con gặp nạn, người mẹ vội trở về quê. Tại hiện trường, người phụ nữ quỳ bên bờ sông, thắp hương và liên tục gọi tên con trong lúc lực lượng chức năng miệt mài tìm kiếm suốt đêm.

Hình ảnh người mẹ đau đớn, ngóng tin con khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa.