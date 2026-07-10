5 bé gái tử vong dưới hồ ở Lâm Đồng

Khoảng 10h, 8 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, cùng trú thôn Quảng Hà, rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh ở bon Đăk Prí. Hồ rộng hơn 20 ha, mực nước sâu 2-10 m tùy mùa.

Hồ nơi xảy ra sự việc khiến 5 bé gái tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong lúc xuống nước, 5 em bị đuối nước. Các nạn nhân gồm Đặng Minh Thư, Lý Thị Yến Chi, Bàn Minh Thư, Lý Thị Ngân và Bàn Thị Như Ý, đều 16 tuổi.

Ba học sinh còn lại chạy đi gọi người lớn ứng cứu.

Chính quyền xã Nâm Nung huy động công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể cả 5 học sinh được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức hậu sự và thực hiện các chế độ theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Bộ Y tế, đuối nước hiện cướp đi sinh mạng của khoảng 1.800 trẻ em Việt Nam mỗi năm, là nguyên nhân tử vong hàng đầu do tai nạn thương tích ở trẻ dưới 16 tuổi. Khoảng 76% số vụ xảy ra tại cộng đồng như ao, hồ, sông, suối và khu vực quanh nhà. Thiệt hại kinh tế do đuối nước ước tính khoảng 617 triệu USD mỗi năm, bao gồm chi phí y tế trực tiếp và các tác động xã hội lâu dài.