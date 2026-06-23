Bố đuối nước tử vong, con trai mất tích khi tắm biển Tiên Điền

Sáng 23/6, thông tin từ Công an xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp tìm kiếm trường hợp được cho là mất tích từ chiều ngày 22/6 trên địa bàn, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nơi phát hiện thi thể anh Nguyễn Trọng Ph.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc quần đùi màu đen, bụng mang áo phao dạt vào bờ khu vực bãi tắm Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Qua xác minh lực lượng chức năng xác định thi thể người xấu số là anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân bước đầu được xác định anh P. bị đột tử khi đang tắm biển.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cháu T. nhưng đến sáng nay vẫn chưa có kết quả.

Cơ quan chức năng làm việc với gia đình anh P. được biết, nạn nhân đi tắm biển cùng con trai là Nguyễn Trọng T., (SN 2013), cùng trú tại địa chỉ nói trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh), Công an xã Tiên Điền và các lực lượng liên quan, tổ chức các phương án xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Người thân trắng đêm mong ngóng tin tức trên bãi tắm Tiên Điền, cầu mong phép màu xảy ra.

Hiện, Công an xã Tiên Điền đã bàn giao thi thể anh P. cho gia đình mai táng theo phong tục và tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cháu T.