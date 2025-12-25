Bộ Công an: Khởi tố thêm 3 bị can liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an nêu tại họp báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chiều 25/12.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh Đ.X

Thông tin về vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh.

Trong đó, khởi tố 2 bị can về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố 1 bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khởi tố 7 bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hành vi của các bị can được xác định đã gây lãng phí tổng số tiền 762 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trên 39 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản.

Trong vụ án lãng phí ở dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh. Ảnh: Đ.X

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ án.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện quá trình thực hiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ) có nhiều vi phạm quy định về đấu thầu, xây dựng và quy định khác có liên quan trong hầu hết các khâu... Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định hai dự án này gây lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách hai dự án qua các thời kỳ, cùng nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP.Phủ Lý (Hà Nam cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2014 và được kỳ vọng sẽ là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên nước ta có bệnh viện được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 10/2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này đã chính thức được khánh thành.

Tuy nhiên sau đó chỉ có khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020 rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động. Trong khi đó, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng chỉ dừng lại ở cắt băng khánh thành và chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.

Hai bệnh viện có quy mô 1.000 giường/bệnh viện; diện tích 100.000m2 sàn/bệnh viện. Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng/bệnh viện.

Dù được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, hai dự án không được đưa vào vận hành suốt nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng, được dư luận ví như "cỏ mọc gần một thập kỷ".

Sau hơn 10 tháng tái thi công, ngày 19/12 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vừa chính thức được khánh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.