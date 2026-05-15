Bùi Đình Khánh xin giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái

Theo ghi nhận tại phiên tòa, trước khi kết thúc phần tranh tụng, Bùi Đình Khánh được nói lời sau cùng. Đầu tiên, Khánh gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện VKS, các luật sư và lực lượng dẫn giải, bảo vệ phiên tòa trong suốt những ngày xét xử.

Đáng chú ý, trong phần trình bày, Khánh dành nhiều thời gian nhắc tới các bị cáo bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”, cho rằng nhiều người trong số này vi phạm pháp luật do “xuất phát từ tình cảm”.

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Triệu Nguyễn Hoài Thương, cô gái được xác định là bạn gái của mình trong vụ án.

Theo lời trình bày của Khánh tại tòa, Hoài Thương còn trẻ, là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật hạn chế và bị cuốn vào vụ án do mối quan hệ tình cảm với bị cáo.

Ngoài Hoài Thương, Bùi Đình Khánh cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho một số bị cáo khác với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ hoặc có bố mẹ già đau yếu.

Trong lời nói sau cùng, Khánh thừa nhận bản thân đã “đặt lợi nhuận lên trên đạo đức”, tham gia mua bán ma túy và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Bị cáo không làm tròn trách nhiệm của người con trong gia đình. Là con trưởng nhưng không làm rạng danh gia đình, không chấn hưng gia tộc”, Khánh nói lời xin lỗi mẹ đẻ trước tòa.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng.

“Vì hành vi của bị cáo mà con mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất người thân…”, Khánh trình bày.